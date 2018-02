Consiglio Sardegna – Lavori Consiglio e delle Commissioni

Cagliari 19 Feb 2018 – Settimana di lavoro per il Consiglio regionale e per le commissioni permanenti.

L’Assemblea legislativa si riunirà domani mattina alle 10.30. Primo punto all’ordine del giorno, la sostituzione del consigliere dimissionario Salvatore Demontis (Pd) e la surroga del consigliere Peppino Pinna (Udc) scomparso lo scorso 31 gennaio. Successivamente, l’Aula esaminerà le proposte di leggen.483 “Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2”, n.482 “Disposizioni varie in materia sanitaria” e n.417/A. “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

Al termine dei lavori si riunirà la Seconda Commissione “Lavoro e Cultura”. In programma l’elezione di un nuovo segretario, l’esame del P/186 “Disciplina dei Tirocini formativi e di orientamento” e del Testo Unico sulla lingua sarda.

Per le 16.00 è invece convocata la Prima Commissione. Quattro i punti all’ordine del giorno del parlamentino dell’Autonomia: l’elezione di un segretario, la questione “insularità”, la vertenza Forestas e lo Schema di Norma di Attuazione 5/XV dello Statuto speciale per l’istituzione del Collegio dei revisori dei Conti in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo).

Mercoledì 21 febbraio, alle 11,30, si riunirà la Quinta Commissione “Attività produttive”. In programma l’audizione dell’assessore dell’Agricoltura Pierluigi Caria sulle problematiche legate all’unificazione dei Consorzi di bonifica della Sardegna meridionale, del Basso Sulcis e del Cixerri. Com