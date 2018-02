Commissione regionale pari opportunità’: solidarieta a Martina Murgese. No al “giustificazionismo

Cagliari, 17 Feb 2018 – La Commissione Regionale per le Pari Opportunità, esprime la propria vicinanza a Martina Murgese, purtroppo vittima dell’ennesimo caso di violenza di genere.

La nostra non vuole essere solo espressione di un sentimento, ma soprattutto una ferma condanna rispetto a qualsiasi forma di violenza.

Non possiamo inoltre non mostrare preoccupazione rispetto ad una sorta di “giustificazionismo” che si registra nelle comunità verso tali atti, che vengono spesso sminuiti, attribuendone la genesi a fattori come alcolismo o abuso di droga i quali a nostro avviso non sono altro che concause.

La tolleranza dimostrata da molti verso la violenza, accettata come ineluttabile e dunque normale, ci fa comprendere come il problema sia piuttosto di natura culturale.

Questa commissione crede fermamente nella prevenzione primaria della violenza e in questa direzione lavora mettendo in campo progetti che facciano luce soprattutto sulle cause culturali del fenomeno violenza e più in generale sulle cause della disparità fra uomini e donne.

Infine la CRPO manifesta grande apprezzamento per l’importante e incessante lavoro quotidiano dei centri antiviolenza dislocati nei territori, il quale non si limita solo alla protezione delle vittime, atto di vitale importanza, ma anche del loro recupero e reinserimento sociale. Com