Calcio – Juve-Napoli, trend da record: chi la spunterà a maggio?

Cagliari, 11 Feb – È indubbio che quest’anno stiamo assistendo a una delle lotte per lo scudetto più accese degli ultimi anni. Napoli e Juventus sembrano due squadre inarrestabili e la loro corsa, a tratti, sembra clamorosa. Basti pensare che, a questo punto della stagione, i 63 punti della squadra di Sarri rappresentano il secondo punteggio più alto della storia della Serie A. Al terzo posto, la Juventus di Massimiliano Allegri con 62. Quasi assurdo.

Questa settimana, per la prima volta da molte settimane, tra le partite di campionato c’è stata la Champions. La Juventus ha pareggiato contro il Tottenham mentre il Napoli è stato travolto dal Lipsia nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Come potrebbe influire sul campionato? Beh, è indubbio che la competizione europea per eccellenza, la Champions League, ha tolto grandi energie mentali alla Juve, mentre il Napoli ha affrontato l’impegno europeo con meno pressioni e aspettative, essendo concentrato esclusivamente sul campionato. Il peso maggiore che la Juventus dovrà sopportare, dunque, alla lunga potrebbe essere deleterio per la rosa di Massimiliano Allegri, che dovrà affrontare anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia, che all’andata l’ha vista vincente a Bergamo contro l’Atalanta.

Da un lato, dunque, gli impegni infrasettimanali potrebbero togliere delle risorse ai bianconeri. Ma bisogna valutare anche le due rose nella loro interezza: se da un lato la Juventus ha a disposizione una squadra molto ampia e tante alternative, le seconde linee del Napoli hanno dimostrato di non essere all’altezza e vengono considerate poco da Sarri. I bianconeri, dunque, possono permettersi ampie rotazioni per prendere parte a tutti gli impegni a cui sono sottoposti, e lo hanno dimostrato negli scorsi anni, arrivando sempre fino in fondo in quasi tutte le competizioni a cui hanno preso parte. Il Napoli ha bisogno che gli undici titolari siano al top fino alla fine della stagione: il nuovo infortunio di Ghoulam potrebbe essere una grande mazzata per le possibilità di vittoria del Napoli. Ma fino ad ora i partenopei hanno mostrato una grande freschezza che, abbinata alle superbe qualità degli uomini di Sarri, ha portato i tifosi del Napoli a sognare un tricolore atteso oramai da quasi 30 anni.

I bookmakers vedono la Juventus favorita, con un leggero vantaggio nelle quote scudetto rispetto al Napoli. Nelle ultime 16 partite, vale a dire 24 ore di gioco, i bianconeri hanno subito 1 solo gol, a Verona da Caceres e, almeno in campionato, sembrano aver ritrovato quella lucidità e quella solidità che avevano perso. Tutto questo, in aggiunta alla rosa formata da campioni assetati ed esperti di vittorie, fanno sì che, secondo gli allibratori, la squadra di Allegri sia quotata a 1.80. Un po’ di più, invece, viene pagato il Napoli, ma la quota non è assolutamente alta, visto che parliamo di 1.95 volte la posta. Il duello sarà intenso e durerà sicuramente fino alla fine del campionato. Nessun’altra squadra sembra essere interessata: se puntassimo sull’Inter o sulla Roma, infatti, potremmo vincere addirittura 301 volte la posta in gioco.

Insomma, siamo destinati a vedere un duello Juve-Napoli fino a maggio. Che vinca la migliore ma soprattutto che ci offrano uno spettacolo degno di un grande campionato quale è la Serie A.