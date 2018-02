OpenPolis Parlamernto, Cucca e Lai ai primi posti per produttività

Sassari, 16 Feb 2018 – Due parlamentari sardi nelle primissime posizioni della classifica stilata da OpenPolis sulla produttività dei deputati e dei senatori nella passata legislatura. Sono i senatori Giuseppe Luigi Cucca, al quarto posto, e Silvio Lai, al sesto posto. Entrambi, seguendo i parametri scelti da OpenPolis, hanno ottenuto più di mille punti, un risultato che ha consentito a Cucca e Lai di scalare la classifica. Per Lai si tratta del secondo riconoscimento in pochi giorni, Confartigianato lo ha infatti indicato tra i parlamentari sardi “più vicini ai bisogni delle imprese”. Un risultato emerso al termine del monitoraggio che Confartigianato ha effettuato su otto temi particolarmente significativi per le aziende e che ha portato Lai ad ottenere una doppia coccarda di merito. Sia Giuseppe Luigi Cucca che Silvio Lai sono candidati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, ma se per Cucca l’elezione è praticamente certa, grazie alla posizione di capolista nel proporzionale al senato che lo mette al riparo da brutte sorprese, per Lai la rielezione è tutt’altro che scontata.

Nonostante i riconosciuti meriti, anche alla guida della commissione sul disastro della Moby Prince e come relatore di importanti DL come quelli sul terremoto e sul collegato fiscale, dovrà conquistare la rielezione nel difficile collegio uninominale della Camera del Nord Sardegna. Anche Lai avrebbe probabilmente meritato un posto sicuro in un collegio proporzionale ma ha scelto di tentare di dare un contributo in più al Partito cercando di conquistare un seggio nell’uninominale. Una strada e una sfida sicuramente più difficile che il Pd e Lai sperano di vincere mettendo in gioco il lavoro svolto e i risultati ottenuti nella passata legislatura. Benedetto Sanna