Regione Sardegna – Ex Alcoa, Assessora Piras: accordo decisivo per l’intero sistema industriale

Cagliari, 15 Feb 2018 – “L’accordo sull’ex Alcoa rappresenta un segnale importante per l’intero sistema industriale isolano, oltre che nazionale”, è il commento dell’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras.

“È un risultato fondamentale, frutto della condivisione di un percorso avviato dal Mise e Invitalia, e ci auguriamo che si arrivi presto alla riapertura dello stabilimento di Portovesme. La Sardegna ha già agganciato la ripresa in ambito industriale e lo testimoniano sia le recenti stime Istat che i dati sull’export, il cui incremento è attribuibile anche alle politiche di internazionalizzazione varate dall’Assessorato dell’Industria. Il rilancio produttivo dello Smelter di Portovesme, inoltre, sarà fondamentale per ridare slancio alle piccole e medie imprese che gravitano nel Sulcis e che hanno sofferto enormemente la crisi.

Ora ci aspettiamo una rapida soluzione anche per Eurallumina, essenziale per completare la filiera dell’alluminio, e per la vicenda che riguarda la Keller di Villacidro. Per quest’ultima stiamo lavorando affinché si possa valutare quanto prima una manifestazione di interesse concreta da parte di investitori disponibili a rilanciare lo stabilimento”. Red-com