Corte dei Conti, Michele Cossa (Riformatori): bocciata una intera legislatura, Paci riferisca in Aula.

Cagliari, 15 Feb 2018 – In una nota il consigliere regionale dei Riformatori Michele Cossa afferma che “La Corte dei conti non ha bocciato un bilancio: ha bocciato una legislatura. Non era mai capitato che la magistratura contabile formulasse rilievi così pesanti, segno evidente che tutti gli errori da noi denunciati in questi anni, soprattutto sul rapporto di subalternità rispetto al governo nazionale e sul ritiro dei ricorsi, erano assai più che fondati. Nemmeno la sanità si salva: la Corte di conti ha evidenziato come malgrado scelte draconiane e un drastico peggioramento dei servizi, non sia stato realizzato alcun risparmio e i conti quadrino semplicemente perché sono state stanziate ulteriori somme”.

“Il tentativo di Paci – conclude Cossa – di spostare tutto sul piano tecnico e dell’applicazione delle norme ha del patetico. Una situazione così grave e senza precedenti richiede che la Giunta riferisca direttamente al consiglio regionale”. Red-com