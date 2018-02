Cooperazione allo sviluppo, Assessore Spanu: da Sardegna e altre regioni si a documento di indirizzo. Importante passo avanti

Cagliari, 15 Feb 2018. “La Sardegna e le altre Regioni apprezzano il riconoscimento del loro ruolo per costruire partenariati duraturi in campi di reciproco interesse nell’ampio contesto della cooperazione allo sviluppo. E’ uno dei motivi che ci hanno indotto ad esprimere parere favorevole al Documento Triennale di programmazione e indirizzo 2017-2019 che passerà ora al vaglio del Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione”.

Lo ha detto l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu che oggi, a Roma, in rappresentanza del presidente Pigliaru, ha preso parte alla riunione della Conferenza delle Regioni nell’ambito della quale la Sardegna svolge un ruolo di coordinamento in materia di cooperazione internazionale.

“Pur in un quadro di generale condivisione – ha chiarito Spanu – ci sono tuttavia aspetti da migliorare. Il sistema regionale, per il futuro, auspica un approccio maggiormente partecipativo tra l’amministrazione centrale e i territori nella fase di definizione del contenuto del Documento. Confidiamo inoltre di avere maggiori e più chiare informazioni sulle modalità di coinvolgimento delle Regioni nelle attività e nell’utilizzo delle risorse del Fondo per l’Africa per rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani di importanza prioritaria per le rotte migratorie”.

“Il documento – ha aggiunto l’assessore – rappresenta comunque un importante passo avanti verso il rafforzamento del ruolo delle Regioni nelle iniziative per lo sviluppo dei Paesi in difficoltà. Siamo particolarmente attenti e sensibili alla crescita sociale ed economica dei territori da cui hanno origine i flussi migratori per creare migliori condizioni di vita nei luoghi da cui i migranti partono. In questo campo abbiamo già avviato proficui rapporti in Senegal e in Tunisia”. Red-com