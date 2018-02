Regione Sardegna – Proroga termini presentazione domande mobilità in deroga aree di crisi complessa

Cagliari, 14 Feb 2018 – Sono prorogati, fino al 28 febbraio alle ore 18, i termini per la presentazione delle domande di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi complessa di Portovesme e di Porto Torres. “La proroga si rende necessaria – spiega l’assessora Virginia Mura – sia perché richiesta dalle organizzazioni sindacali, sia per consentire la presentazione della domanda da parte degli oltre 200 lavoratori che, come risulta dal sistema, non l’hanno ancora fatto e che rischiano di rimanere esclusi.

Tutti coloro che hanno i requisiti, ovvero chi lavora nelle aree di crisi complessa ed era percettore di mobilità ordinaria o in deroga al 1° gennaio 2017, sono invitati a presentare al più presto l’istanza”. Red-com