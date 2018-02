Etichetta su pasta e riso, Dichiarazione del Candidato alla Camera dei deputati nel collegio di Sassari Sen. Silvio Lai PD – scelta giusta ora norma organica per tracciabilità di tutti i prodotti

Sassari, 14 Feb 2018 – “Una buona notizia per produttori e consumatori. La strada è quella giusta e va percorsa con determinazione”. A parlare è Silvio Lai, senatore del PD.

“I decreti dei ministri Martina e Calenda da oggi rendono obbligatorio l’esplicito riferimento sulle etichette di pasta e riso della provenienza e del luogo di lavorazione. Una scelta sperimentale per due anni che segue quella altrettanto importante sul latte e i suoi derivati. Si tratta ora, con la prossima legislatura di approvare una normativa organica in materia che consenta la tracciabilità di tutti i prodotti a cominciare dalla frutta utilizzata per le bevande e dalle carni impiegate nei salumi e negli insaccati”.

“In questo modo – prosegue Silvio Lai – si tutelano i produttori italiani e sardi, schiacciati dalla concorrenza di materie prime provenienti dall’estero e si tutelano i consumatori che avranno modo di scegliere cosa acquistare sulla base delle conoscenze effettive del prodotto da acquistare. La Sardegna è tra i primi produttori di riso e latte e pasta e i nostri agricoltori, finalmente, potranno far valere le loro ragioni in termini di qualità e di prezzo”. Red