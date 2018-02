Consiglio Sardegna – Domani seduta della Prima e Quarta Commissione

Cagliari, 14 Feb 2018 – Giornata di lavoro, domani, per due commissioni del Consiglio regionale.

La Quarta “Governo del territorio” si riunirà in mattinata, alle 11.00, per l’audizione dell’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Balzarini sul Disegno di Legge n. 417 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Il rappresentante dell’esecutivo sarà inoltre sentito sul P/181 “Modifiche allo statuto dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna in attuazione della L.R. 11.12.2017, n. 25”.

Nel pomeriggio, alle 15.00, è invece convocata la Prima Commissione “Autonomia”. All’ordine del giorno l’elezione di un nuovo segretario, il parere sul D.L. n. 417 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e l’esame dello “Schema di Norma di attuazione 5/XV” (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l’istituzione del Collegio dei revisori dei Conti in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148).