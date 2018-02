Ambiente, Giunta Sardegna affida a Forestas la gestione dei compendi boschivi sbs

Cagliari, 13 Feb 2018 – “I compendi boschivi di proprietà della Società Bonifiche Sarde, comprese le aree in gestione all’agenzia Conservatoria delle Coste nei Comuni di Castiadas, Muravera e Alghero, saranno affidate all’agenzia Forestas: un’operazione di grande rilievo per la tutela del nostro patrimonio ambientale resa possibile grazie alla nuova legge forestale regionale”. Lo annuncia l’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano dopo l’approvazione, oggi in Giunta, della delibera da lei proposta di concerto con l’assessore degli Enti Locali Cristiano Erriu.

“Si tratta di un intervento virtuoso – prosegue Donatella Spano – in cui, tra le attività di manutenzione, i professionisti di Forestas potranno sperimentare anche tecniche innovative di gestione selvicolturale, specie su ecosistemi complessi e di alta rilevanza come quelli dunali e costieri. Avevamo incluso tra le priorità strategiche della programmazione annuale e pluriennale dell’Agenzia il ripristino funzionale e strutturale dei sistemi forestali in contesti litoranei e dunali e ora possiamo farlo grazie a questa delibera, segno che la sinergia tra le diverse istituzioni regionali porta a buoni risultati”.

“Il patrimonio boschivo che insiste sui litorali della Sardegna – sottolinea l’assessore Cristiano Erriu – rappresenta un bene collettivo di eccezionale valore ambientale e paesaggistico, ma presenta anche caratteristiche di fragilità, in modo particolare le pinete costiere che hanno bisogno di manutenzione e controllo continui, al fine di prevenire fenomeni di abbandono e degrado. L’intervento dell’agenzia Forestas, con il personale dedicato e le professionalità di cui dispone, diventa indispensabile per garantire una piena fruizione a salvaguardia del loro valore”. Red-com