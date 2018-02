Tirocini garanzia giovani: ostacoli superati, ora l’Inps procederà al pagamento delle indennità

Cagliari, 12 Feb 2018 – “Le indennità dei tirocini Garanzia Giovani saranno presto erogate dall’INPS. Sono, infatti, intervenuta presso l’Anpal per chiarire alcuni aspetti che hanno rallentato il pagamento e dare così il via libera alla procedura.” Lo dichiara l’assessora del Lavoro, Virginia Mura, in merito al ritardo nella erogazione dei tirocini Garanzia Giovani.

“Dopo il mio intervento – chiarisce l’assessora – Anpal ha dato precise indicazioni operative all’Inps in ordine alla immediata disponibilità dei fondi del Programma operativo nazionale (PON) Garanzia Giovani, in grado di far fronte a tutte le richieste pervenute. Nessun problema sussiste, invece, per i tirocini attivati per gli over 29, le cui indennità vengono erogate regolarmente perché la procedura compete direttamente all’Aspal, trattandosi di fondi regionali”. Red-com