A Macomer la fiaccolata per Martina. Pittalis (capogruppo FI): “rimuovere nuovi casi di soprusi sulle donne”

Cagliari, 12 Feb 2018 – “È il momento di dire basta ad una piaga che sta affliggendo la società sarda. Bisogna rimuovere le cause della violenza sulle donne”. È quanto esorta il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis, che ha partecipato stasera alla fiaccolata per Martina Murgese. Un’iniziativa promossa dall’associazione Punto Donna, attiva da sempre con il Centro antiviolenza “Rete Rosa Marghine”, per sostenere l’appello della donna di 40 anni pestata a sangue dal suo ex compagno.

“Gli episodi di violenza contro l’universo delle donne hanno necessità – conclude Pittalis – di un impegno chiaro delle pubbliche istituzioni, soprattutto per i settori della società che hanno un compito educativo e culturale, per mettere in campo politiche atte ad eliminare nuovi casi di soprusi sull’universo rosa”. Com