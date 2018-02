Ornago, madre e figlia morte in casa: fermato un parente delle vittime

Monza, 11 Feb 2018 – Paolo Villa, 75enne di Ornago (Monza), è stato sottoposto a fermo con l’accusa di duplice omicidio nei confronti della sorella Amalia Villa, di 85 anni e della nipote, Marinella Ronco, di 55 anni, trovate morte nel loro appartamento di via Santuario ad Ornago, che dividevano con l’uomo.

I corpi, in avanzato stato di decomposizione delle due donne sono stati scoperti nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati rinvenuti in camera da letto, ai piedi del letto. L’appartamento risultava in ordine, come fosse stato ripulito e sistemato, tuttavia erano evidenti alcune tracce ematiche.

Secondo quanto reso noto da fonti investigative, nel corso del pomeriggio di ieri il 75enne avrebbe accusato un malore presso un bar vicino all’abitazione (via Santuario 29) e alcuni conoscenti si sarebbero recati a casa per avvisare le due donne. Non ricevendo risposta avrebbero dato l’allarme.

Da una prima sommaria ispezione effettuata dai carabinieri, sui corpi di Amalia Villa e Marinella Ronco non è stato possibile individuare segni visibili di ferite, a causa dell’avanzato stato di decomposizione in cui si trovavano i due cadaveri. Nell’abitazione sono stati però trovati abiti sporchi di sangue e una scopa, probabilmente utilizzata per pulire.