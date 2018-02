Grande festa per il Carnevale Sennorese 

Sennori (SS), 11 Feb 2018 – Cinquemila persone si sono riversate per strada ieri a Sennori per assistere alla sfilata dei carri allegorici e festeggiare con musica, balli e frittelle il Carnevale Sennorese, organizzato dal Comune di Sennori e dalla Proloco. La sfilata dei carri, partita nel pomeriggio dal campo sportivo Basilio Canu, ha attraversato via San Giovanni, via Principe Umberto, via Italia e via Vittorio Emanuele e via Roma, per fermarsi ai giardini pubblici dove la festa ha offerto musica e frittelle. Il corteo ha percorso le strade del paese con in testa la banda musicale Città di Sennori, seguita dai giocolieri e mangiafuoco sui trampoli, Matteo Ruzzu, Jada Deroma, Camilla Piredda.

A seguire il gruppo delle ballerine brasiliane e il carro delle Pro Loco (cuochi e alimenti) la parata delle Geishe, la parata dei contadini del Vietnam, le streghe del coro delle voci bianche, il carro dei messicani, quello dei cowboy e cowgirl, la parata delle favole e cartoni animati, il carro dello scuolabus di Sennori. «Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione, aver visto tanta gente partecipare ci ha ripagato per gli sforzi fatti e ci dato conferma del voler fare del carnevale la nostra manifestazione di punta, pensando di portare questa manifestazione anche in estate con una sfilata estiva. Com