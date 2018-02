Attività dei carabinieri della compagnia di Cagliari nello scorso fine settimana: tre persone arrestate e una denunciata.

Cagliari, 11 Feb 2018 – Durante questo fine settimana, i carabinieri della compagnia di Cagliari hanno denunciato una persona in stato di libertà e arrestato tre cagliaritani.

I militari del nucleo radiomobile della compagnia cc del capoluogo, hanno intorno alle 18:00 di ieri per furto presso il Brico dell’Auchan di Santa Gilla il pregiudicato cagliaritano Mario Intilla, di 33 anni, che poco prima, tentando di eludere il controllo casse, si era impossessato di svariati utensili per bricolage del valore di circa 100,00€ occultandoli nei propri indumenti e poi, esseno stato sorpreso dalla sicurezza dell’attività commerciale, hanno subito dopo chiamato i carabinieri che lo hanno preso in consegna e dichiarato in arresto per furto.

Intilla, quindi, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Intorno alle successive ore 23:00, gli uomini del nucleo radiomobile sono inoltre intervenuti presso la stazione ferroviaria di Cagliari per disordini creati da alcuni giovani, alcuni dei quali extracomunitari, nei quali era coinvolto il pregiudicato cagliaritano Roberto Nigro, di 29 ani che, sotto i fumi dell’alcol si mostrava assolutamente riottoso al controllo ed alla identificazione colpendo al volto uno dei militari con diversi colpi, quindi, con l’ausilio di altri colleghi della radiomobile, è stato bloccato e poi dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e una volta ultimate le formalità di rito in caserma è estato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima.

Quindi all’alba di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile, ha fermato e poi denunciato per il reato di minaccia, porto d’armi e oggetti atti ad offendere, un pregiudicato cagliaritano di 50 anni, perché colto intorno alle 04:00 nei pressi di viale Trieste, mentre minacciava una donna con una catena di circa 1 metro. Durante la perquisizione è stato in possesso di un taglierino di circa 20 cm, un coltello da cucina di circa 40 centimetri ed un bloccasterzo costituito da due sbarre metalliche della lunghezza di circa mezzo metro con delle estremità adunche.

Infine i militari della compagnia di Cagliari hanno proceduto, durante le prime ore del mattino, all’esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di Ernico Ullu, di 38 anni, pregiudicato di Cagliari, con l’accusa di atti persecutori, lesioni, estorsione e danneggiamento nei confronti di una concittadina avvenuti dall’agosto 2015 al gennaio del 2018.

L’uomo quindi è stato portato in caserma per le normali procedure di legge e poi trasferito e rinchiuso nel carcere di Uta.