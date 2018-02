Pregiudicato cagliaritano arrestato dai carabinieri per furto aggravato.

Cagliari, 10 Feb 2018 – Alle 22:00 di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato un pregiudicato cagliaritano, Andrea Salvi, di 53 anni, con l’accusa di furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di rubare dal centro commerciale Auchan di Santa Gilla svariate bottiglie di alcolici per un valore complessivo di 120,00 euro circa e, occultando la refurtiva all’interno di una borsa, oltrepassava la barriera casse destando il sospetto della guardia giurata che si trovava all’ingresso che allertava immediatamente i carabinieri.

I militari giunti sul posto, hanno perquisito il pregiudicato trovandolo in possesso della refurtiva, quindi l’hanno restituita alla proprietaria e poco dopo hanno portato l’uomo in caserma per le formalità di legge e una volta ultimate queste incombenze, hanno trattenuto il Salvi presso le camere di sicurezza del comando stazione di Ca-Villanova in attesa della direttissima prevista per stamane.