Maxi sequestro di cocaina questa mattina a Olbia da parte dei carabinieri della compagnia di Carbonia: arrestato trafficante sardo trovato con oltre 5 chili di cocaina pura.

Carbonia, 10 Gen 2018 – Un sardo, ma residente a Como, Renato Antonietti, di 68 anni, è stato arrestato, a Olbia, questa mattina dai carabinieri della compagnia di Carbonia ed i colleghi del Comando territoriale di Olbia e i “Cacciatori di Sardegna”, con la grave accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

Ai militari della compagnia cc di Carbonia è arrivata la notizia della presenza di un’auto sospetta a bordo di un traghetto diretto ad Olbia e, quindi, si sono messi subito in azione e tutti, quasi nello stesso momento, sono subito dopo sono arrivati nel porto Olbiese dove, una volta che l’auto, una Opel Corsa grigia, è sbarcata dal traghetto, intorno alle 8.45 di questa mattina, l’hanno fermata e alla guida hanno trovato il l’emigrato sardo.

La droga era nascosta sotto il pannello del porta ruota di scorta e nel bagagliaio posteriore dove, i pacchi contenenti lo stupefacente, erano coperti da nastro adesivo e avvolti in panni imbevuti di carburante e olio per motori in modo da confondere l’olfatto dei cani antidroga in caso di eventuali controlli.

A prima vista pare che la droga abbia “un alto grado di purezza”, per cui prima di essere commercializzata sarebbe stata tagliata più volte.

L’uomo, è un ex imprenditore di Varese ed è finito nel carcere di Bancali con l’accusa di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti.