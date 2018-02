Giovane pregiudicato del Gambia arrestato dai carabinieri di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 10 Feb 2018 – Ieri sera, i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un pregiudicato, Seedy Conteh, di 23 anni del Gambia, in quanto, conosciuto dai militari per pregresse vicende giudiziarie, è stato notato con fare sospetto nei pressi di via Baylle intorno alle 18:00. Infatti, dopo aver osservato i movimenti del giovane, i militari lo hanno avvicinato, bloccato e sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale Stato trovato in possesso di circa 20 grammi tra Hashish e marijuana, nonché circa 100€ in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Quindi il giovane senza fissa dimora, è stato portato in caserma per le formalità di legge e poi trattenuto presso le camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri di via Nuoro in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.