Il consiglio della Municipalità di Pirri si riunisce giovedì 15 febbraio dalle 17 nella sede di via Riva Villasanta n. 35.

Cagliari-Pirri, 9 Feb 2018 – Il presidente Paolo Secci ha convocato la seduta del Consiglio della Municipalità per giovedì 15 febbraio. All’ordine del giorno “Parere ex art. 31, comma 1, lett. d) del Regolamento della Municipalità di Pirri sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11.01.2018 avente ad oggetto “Piano attuativo Lottizzazione Ambu relativo alle aree tra le vie Montecassino, Zucca, Fonseca e Camaldoli – Variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 21, comma 2 bis della L.R. 45/89, e successive modificazioni ed integrazioni” e “ratifica verbali”.

Dalle ore 17 nella consueta sede al civico 35 di via Riva Villasanta. Com