Convocato il Consiglio comunale di Cagliari martedì 13 febbraio: alle ore 18 nell’aula al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma 145. Dalle 17 le interrogazioni.

Cagliari, 9 Feb 2018 – Il Consiglio comunale è convocato per martedì 13 febbraio 2018. Dalle ore 18 saranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: Report finale di controllo strategico anno 2016, verifica sullo stato di attuazione dei programmi – Proposta della Giunta Comunale n. 147 del 10.10.2017; Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1° lett. a del D.Lgs. n.267/2000 – derivante dalla sentenza n. 474/2017 del Giudice di Pace di Cagliari, del 16.12.2016; Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 derivante da sentenza civile n. 10686/2004 del Tribunale di Cagliari nel giudizio promosso dal Comune di Cagliari; Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1° lett. a del D.Lgs. n.267/2000 – derivante dalla sentenza n. 39422/2016 del Giudice di Pace di Roma, del 28.11.2016; Piano di lottizzazione Ambu e piu, relativo alle aree tra le vie Montecassino, Zucca, Fonseca e Camaldoli – Variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 21, comma 2-bis della L.R. 45/89, e successive modificazioni e integrazioni; Presa d’atto della rinuncia da parte di uno dei soggetti aderenti al piano attuativo della ditta Bithia Soc. Coop. a r.l. e più, relativo all’area sita in Cagliari Pirri tra le vie Dei Gherardeschi e Risorgimento, classificata dal Piano Urbanistico Comunale in parte sottozona urbanistica BS3* e in parte B8; Mozione per il miglioramento delle prestazioni del Servizio Edilizia privata, con adeguamento e riorganizzazione delle risorse umane e conseguente ottimizzazione dei servizi, presentata dalla Commissione Consiliare Permanente Personale e Affari generali; Mozione per un nuovo canile comunale e iniziative per il miglioramento del rapporto uomo-animale, presentata dalla Commissione Consiliare Permanente Cultura e Verde pubblico; Mozione per la modifica ai tagliandi di sosta a pagamento nelle strade cittadine (D.Lgs. n.285/1992 art. 7) Parkar e Apcoa, presentata dai consiglieri Mannino e Massidda; Mozione per incentivare l’utilizzo della mobilità privata a basso impatto ambientale, presentata dai consiglieri Onnis e Angius; Mozione per incentivare l’utilizzo della mobilità privata a basso impatto ambientale attraverso la realizzazione di postazioni di ricarica, presentata dai consiglieri Onnis e Angius; Mozione “Cagliari antifascista”, presentata dai consiglieri Carta, Rodin, Massa, Alias, Dettori, Petrucci, Tramaloni, Benucci, Polo, Marcello Fabrizio, Puddu, Iannelli, Mura, Melis.

In avvio di lavori, alle ore 17, il sindaco e gli assessori, ciascuno secondo le deleghe di competenza, risponderanno alle interrogazioni dei consiglieri.

