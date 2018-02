Dispersione scolastica. Incontro a Roma Pigliaru-Fedeli: avviata collaborazione per condivisione dati

Roma, 8 Feb 2018 – Il presidente della Regione Francesco Pigliaru ha incontrato ieri sera a Roma la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli. Al centro della riunione, negli uffici del Miur, è stato il tema della dispersione scolastica.

“Lavoriamo per unire le forze in questa battaglia di primaria importanza – ha spiegato il presidente Pigliaru al termine dell’incontro -, e siamo d’accordo sulla necessità di avviare tra Regione e Ministero una collaborazione specifica sul fronte della condivisione dei dati. L’obiettivo è tracciare una mappatura il più possibile capillare e completa – ha sottolineato -, così da poter definire azioni sempre più mirate.

Per questo abbiamo chiesto di poter lavorare su dati precisi come quelli contenuti nell’Anagrafe degli Studenti del Miur, uno strumento prezioso che, messo a nostra disposizione, ci consentirebbe di rendere efficaci al massimo le nostre politiche contro la dispersione scolastica. Gli uffici della Regione sono già al lavoro – ha concluso Francesco Pigliaru -, per definire procedure, modalità e tempi con gli uffici del Ministero”. Com