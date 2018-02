Ragazzo di 18 anni trovato con droga vicino a un istituto scolastico di Carbonia: fermato e deferito iin stato di Libertà per detenzione ai fini di spaccio di droga

Carbonia, 7 Feb 2018 – Ore 8.30 di questa mattina, uno studente di 18 anni è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Carbonia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i militari della stazione della cittadina del Sud Sardegna, durante un mirato servizio di contrasto al traffico di stupefacenti tra i giovani studenti della città, hanno notato nei pressi di un Istituto scolastico superiore, un studente in atteggiamento guardingo che alla vista della pattuglia dell’Arma ha tentato di darsi alla fuga.

Quindi i carabinieri, scesi velocemente dall’auto di servizio, sono riusciti a bloccarlo immediatamente. Poi è stato identificato e sottoposto a controllo e il ragazzo, residente in altro comune della provincia, è stato trovato in possesso di diversi involucri in cellophane contenenti Marijuana, per un peso complessivo di 20 grammi, già suddivisi in dosi e pronti per il commercio locale.

La droga è stata trovata nello zaino che il ragazzo aveva sulle spalle e negli slip, mentre nel corso della perquisizione domiciliare gli uomini del Capitano Lucio Dilio, comandante la compagnia cc di Carbonia, hanno recuperato anche un bilancino di precisione, un trincia foglie con tracce di stupefacenti, nonché buste in cellophane e altro materiale per il confezionamento della droga.

Reperti e droga sequestrati, mentre il giovane deferito verrà proposto anche per il foglio di via obbligatorio per il comune di Carbonia.