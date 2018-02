Personale Areus, Assessore Arru replica a Cappellacci

Cagliari, 7 febbraio 2018 – “Quando non si hanno argomenti, si fanno squallide allusioni e certe insinuazioni non fanno altro che squalificare chi le fa”. Lo scrive in una nota Assessore della Sanità, Luigi Arru, rispondendo alle critiche arrivate dall’ex presidente della Regione Sarda, Ugo Cappellacci, sulla mobilità di personale dall’Ats all’Areus.

“La foga elettorale fa scordare a Cappellacci che la sede dell’Areus, individuata dal Consiglio regionale, è Nuoro. A fronte di un comando su base volontaria – prosegue Arru – è comprensibile che il personale sia nuorese. Per quanto riguarda le competenze specifiche, parliamo di amministrativi, le figure necessarie in questa fase alla dirigenza dell’Areus. Su Simannu, il candidato Cappellacci parla ancora una volta senza conoscere ciò su cui interviene. La Sardegna non può che essere orgogliosa di una realtà come quella. A Cappellacci potrà pure sembrare strano, ma come assessore non ho certamente chiesto di conoscere l’elenco di chi sta transitando da Ats ad Areus, dando per scontato che siano valutati per i loro curricula”. Red-com