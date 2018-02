Il Comune di Cagliari per il carnevale modifica la viabilità in città per le sfilate

Cagliari, 7 Feb 2018 – In occasione dello svolgimento delle sfilate di Carnevale 2018 “Sa Rantantina Casteddaia”, che sono in programma a partire da giovedì 8 febbraio, saranno necessarie alcune modifiche del traffico veicolare nel centro città.

Nel corso Vittorio Emanuele II e nella altre vie specificate, saranno adottate le seguenti prescrizioni:

L’istituzione di una breve interruzione del traffico veicolare durante il passaggio della manifestazione, nella fascia oraria 18.00-fine sfilata, per il 08.02.18, nelle vie: corso Vittorio Emanuele II, piazza Yenne, Manno, Mazzini, Spano, Porta dei Leoni, Università, De Candia, piazzetta Lamarmora, Lamarmora, piazza Indipendenza, Canelles, piazzetta Lamarmora, De Candia, Università, Porta dei Leoni, Spano, Mazzini, Manno, piazza Costituzione, Regina Elena, piazza Marghinotti, San Giovanni, vico I San Giovanni, Piccioni, Sulis, piazza San Giacomo, San Domenico, XXIV Maggio, Garibaldi, piazza Costituzione, Manno, Regina Margherita, San Salvatore da Horta, Principe Amedeo, piazza Dettori, vico del Collegio, del Collegio, Dei Pisani, Lepanto, Cavour, Dei Mille, Sardegna, Napoli, Sicilia, Baylle, Dettori, Largo Carlo Felice, piazza Yenne, Azuni, Santa Restituta, Sant’Efisio, Azuni, piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele II;

L’istituzione di una breve interruzione del traffico veicolare durante il passaggio della manifestazione, nella fascia oraria 18.00-fine sfilata, per il 11.02.18, nelle vie: corso Vittorio Emanuele II, piazza Yenne, Manno, piazza Costituzione, Garibaldi, Alghero, Sonnino, piazza Lippi, XX Settembre, piazza Amendola, Roma Portici, Largo Carlo Felice, piazza Yenne, Azuni, Santa Restituta, Sant’Efisio, Azuni, piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele II;

L’istituzione di una breve interruzione del traffico veicolare durante il passaggio della manifestazione, nella fascia oraria 17.30-fine sfilata, per il 13.02.18, nelle vie: piazza Giovanni XXIII, Dante (semicarreggiata di destra in direzione piazza San Benedetto), piazza Repubblica, Alghero, Garibaldi, piazza Costituzione, Manno, Largo Carlo Felice, piazza Yenne, Santa Margherita, Del Cammino Nuovo;

L’istituzione del divieto di transito al traffico veicolare del tratto interessato dalla manifestazione, nella fascia oraria 18.00-fine sfilata, per il 13.02.18, nelle vie: Dante Alighieri (semicarreggiata di destra da piazza Giovanni XXIII a piazza Repubblica compresa la corsia bus CTM e la corsia bus di via Alghero. Com