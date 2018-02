Comune di Cagliari – Biotestamento: da oggi le Dat Disposizioni Anticipate di Trattamento con le nuove modalità

Cagliari, 7 Feb 2018 – Da oggi i cittadini cagliaritani potranno iscriversi al registro del biotestamento secondo le nuove modalità previste dalla legge 219/2017. Le iscrizioni effettuate a partire dal 18 aprile 2016, data in cui il Comune di Cagliari ha istituito il registro del biotestamento, restano comunque valide.

“Ancora una volta, sul versante dei diritti civili, l’Amministrazione comunale ha mostrato una particolare sensibilità che ci ha portato ad anticipare i tempi rispetto alla legislazione nazionale. Con il registro sul biotestamento, così come già accaduto per le unioni civili, Cagliari si è infatti mossa con largo anticipo per dare ai cittadini la possibilità di avvalersi di ulteriori facoltà di scelta su tematiche delicate e di elevata valenza sociale”, sottolinea l’assessore ai Servizi Demografici Danilo Fadda: “Con la possibilità di effettuare l’iscrizione anche nella sede della Municipalità di Pirri prosegue inoltre la politica di decentramento dei servizi comunali”.

Le richieste di iscrizione al registro, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale del Comune (area tematica Servizi Demografici), vanno consegnate personalmente ed esclusivamente con un appuntamento da fissare attraverso i seguenti numeri: Ufficio di Stato Civile di piazza De Gasperi 070 677 8354/8683/8483) dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì e Municipalità di Pirri 070 677 8824/8823/8904 dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.

L’appuntamento potrà essere richiesto anche tramite mail all’indirizzo dat@comune.cagliari.it

L'appuntamento verrà fissato ogni giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 presso l'ufficio di Stato Civile di piazza De Gasperi, piano 2, o presso la Municipalità di Pirri, via Riva Villasanta, in base alla residenza del richiedente.

