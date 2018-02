Comune di Cagliari invita Associazioni e gruppi interessati a “M’Illumino di meno” possono presentare le loro iniziative

Cagliari, 6 Feb 2018 – In vista della prossima edizione di “M’Illumino di meno”, in programma venerdì 23 febbraio, il Comune di Cagliari, che come negli anni passati aderirà alla giornata, intende predisporre un programma condiviso e per questo invita tutte le associazioni e i gruppi di persone che vogliono partecipare alla manifestazione, a comunicare le proprie iniziative.

Le proposte andranno inviate via mail all’indirizzo carlotta.pinna@comune.cagliari.it entro venerdì 16 febbraio.

Il programma dell’Amministrazione è in via di definizione ma sono già tante le iniziative programmate, tra le quali un convegno, un laboratorio di bici a spinta, una passeggiata meditativa, un trekking urbano, una pedalata e balli swing in piazza. Il tutto sotto il comune denominatore della “camminabilità”, che è il tema scelto quest’anno per la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar e Radio2.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione è possibile consultare il sito http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/ mentre chi volesse iniziare a “camminare” può regalare i suoi passi a Caterpillar visitando la pagina: http://www.sondaggi.rai.it/index.php?sid=43672&lang=it

