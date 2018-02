Comune di Cagliari – Al via la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’allestimento delle tribune per Sant’Efisio

Cagliari, 6 Feb 2018 – A partire da oggi ed entro il 22 febbraio, è possibile presentare, da parte dei soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti dal bando, la manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizio di noleggio, montaggio, smontaggio e trasporto di tribune, palchi e servizi accessori da realizzare in occasione della 362^ Festa di Sant’Efisio.

Le domande, redatte secondo il fac-simile messo a disposizione dal Servizio Attività Produttive e Turismo, possono essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo: pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it.

