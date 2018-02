Solidarietà del presidente Francesco Pigliaru ai lavoratori enti locali e sanità pubblica

Cagliari, 5 Feb 2017 – Rispondendo alle richieste dei rappresentanti dei sindacati regionali, che manifestano oggi a Cagliari come sotto le sedi regionali di tutta Italia e presso la Funzione Pubblica per l’immediato rinnovo del contratto nazionale, il presidente Francesco Pigliaru questa mattina ha condiviso la necessità di richiedere alla Conferenza delle Regioni il massimo impegno perché che si arrivi al più presto alla chiusura del contratto dei dipendenti della Sanità e degli Enti Locali, in coerenza con quanto definito nell’accordo del 30 novembre 2016.

