Scrutatori Comune di Cagliari elezioni politiche 4 marzo: principio del sorteggio pubblico, della rotazione e della formazione per la selezione degli scrutatori dall’Albo.

Cagliari, 5 Feb 2018 – I consiglieri comunali dei gruppi di maggioranza condividono il principio del sorteggio pubblico, della rotazione e della formazione per la selezione degli scrutatori dall’Albo.

Riteniamo di fondamentale importanza adottare un modello di trasparenza nei criteri previsti per la nomina degli scrutatori ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, svincolando le scelte dalle logiche di appartenenza e/o di vicinanza a quello o quell’altro gruppo politico o singolo consigliere. Soprattutto in questo momento di crisi, crediamo che sia importante dare pari opportunità di accesso a un’importante esperienza di partecipazione.

Come gruppi di maggioranza del Consiglio Comunale di Cagliari, in assenza di univoche posizioni al riguardo all’interno della commissione elettorale comunale, vogliamo affermare e consolidare la prassi – già introdotta fin dalle precedenti elezioni politiche – informata ai criteri di maggiore trasparenza e apertura, che prevede di raccogliere le domande di quanti vogliono confermare lapropria disponibilità e volontà di svolgere il ruolo di scrutatori per le prossime elezioni politiche.

Le domande dovranno essere presentate entro il giorno giovedì 8 febbraio alle ore 20:00 ai gruppi consiliari del Partito Democratico, dei Progressisti Sardi, degli Autonomisti con Lussu, dei Rossomori e del Partito dei Sardi a mezzo posta elettronica, unitamente a copia (scansione) di un documento di identità in corso di validità ai seguenti indirizzi email:

pd@comune.cagliari.it

progressistisardi@comune.cagliari.it

rossomori@comune.cagliari.it

autonomisticonlussu@comune.cagliari.it

partitodeisardi@comune.cagliari.it

Le domande dovranno essere accompagnate dalla indicazione di eventuale condizione lavorativa, ovvero di disoccupazione o di studente.

Si formerà un elenco delle candidature pervenute che i rispettivi gruppi consiliari vaglieranno sulla base dei seguenti criteri: a. condizione di disoccupazione/inoccupazione o di studente disoccupato/inoccupato; b. disponibilità a partecipare ad una eventuale sessione formativa sul ruolo dello scrutatore che sarà organizzata prima delle elezioni. Com