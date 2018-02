Giovane coppia sassarese arrestata dai carabinieri della compagnia sassarese per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Sassari, 5 Feb 2018 – Durante lo scorso fine settimana, nell’ambito dell’attività antidroga, i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno arrestato Salvatore Chighini, 35 anni e Silvia Canu, di 33 anni, entrambi sassaresi e residenti nel quartiere di Santa Maria di Pisa.

Già nelle scorse settimane, nel corso di continui servizi di osservazione nella zona, i militari avevano notato un frequente viavai di noti assuntori di sostanze stupefacenti nei pressi dell’abitazione della coppia. Quindi non appena gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile cc sassarese sono riusciti a individuare con certezza il luogo in cui i tossicodipendenti andavano presumibilmente a rifornirsi, è scattato il blitz.

In seguito, durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri si sono trovati davanti a quello che è parso un vero e proprio supermarket dello stupefacente. Infatti, oltre al classico materiale utile al confezionamento della droga e a un bilancino di precisione, sono state rinvenute ben tre diverse tipologie di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi: cocaina, eroina e suboxone, ovvero un oppiaceo simile al metadone. Considerato che nessuno dei due arrestati è risultato essere tossicodipendente, anche con riferimento a quest’ultima sostanza, la destinazione d’uso accertata è stata inevitabilmente quella dello spaccio.

Poi a ulteriore conferma che la detenzione dello stupefacente era finalizzata al “commercio”, il rinvenimento di un’agenda dove la coppia annotava con precisione e meticolosità tutti i “crediti” già riscossi o ancora da riscuotere. Gli investigatori dell’Arma perciò riusciti a ricostruire che l’attività posta in essere nell’abitazione non era saltuaria, ma bensì andava avanti già da un po’ di tempo e con una certa frequenza, garantendo introiti per diverse centinaia di euro.

A questo punto la giovane coppia è stata dichiarata in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e questa mattina i due spacciatori sono comparsi davanti al Tribunale di Sassari dove, dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma considerato che erano incensurati.