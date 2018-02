Comune di Cagliari – Il presidente Portoghese e l’assessore Frau ricevono in Municipio una delegazione Intersteno

Cagliari, 5 Feb 2018 – Una delegazione della Federazione Internazionale per il Trattamento dell’Informazione e della Comunicazione, guidata dal presidente Rian Schwarz–Van Poppel, capo resocontista al Parlamento olandese, è stata ricevuta stamattina in Municipio dal presidente del Consiglio comunale Guido Portoghese e dall’assessore alla Cultura Paolo Frau.

Durante l’incontro è emersa una volta di più la vocazione e capacità di Cagliari di ospitare grandi eventi. Come il 52° Congresso “Intesteno”: dal 13 al 19 luglio 2019 porterà in città oltre 600 delegati provenienti da ogni parte del mondo, per discutere e scambiare buone pratiche nei settori della stenografia, della stenotipia, del respeaking e della dattilografia.

Nel portare i saluti della città e del sindaco Massimo Zedda, il presidente Portoghese e l’assessore alla Cultura Paolo Frau, nella “casa di tutte le cittadine e i cittadini” del Capoluogo, hanno sottolineato l’importanza della manifestazione, sia in chiave culturale, che di promozione del territorio. A 16 di distanza, dopo Pechino, Budapest e Berlino, il Congresso torna in Italia e sbarca quindi in Sardegna.

Oltre alle gare mondiali di scrittura veloce nelle lingue dei Paesi partecipanti, alle conferenze e agli incontri con esperti internazionali nel campo della comunicazione e dell’informazione, numerose saranno le escursioni alla scoperta delle eccellenze che contraddistinguono il Cagliari.

A suggellare la nuova collaborazione il volume “Nivola – La sintesi delle arti”, di cui il presidente Portoghese ha fatto dono agli organizzatori del 52° Congresso Mondiale della Federazione Internazionale per il Trattamento dell’Informazione e della Comunicazione “Intersteno”, a nome dell’Amministrazione comunale. Com

