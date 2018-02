Cerimonia d’intitolazione della Stazione Carabinieri di Budoni

Siniscola (Nu), 5 Feb 2018 – Giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 10.30 si terrà presso la caserma, sede del Comando Stazione di Budoni, in via Campania (traversa di via Trieste), la cerimonia d’intitolazione dello stabile all’Appuntato dei Carabinieri Pietrino Piu, Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla Memoria”.

Il militare, nato a Pozzomaggiore nel 1926, si arruolò nell’Arma dei Carabinieri nel 1944 e dopo l’iter formativo alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma prestò servizio in diverse Regioni d’Italia, fino al 1950, anno in cui tornò in Sardegna. Sull’isola è stato impiegato in diverse Stazioni Carabinieri fino a giungere nel 1964 alla Stazione di Nuoro Principale: la tragica vicenda che gli ha concesso l’importantissimo riconoscimento della Medaglia d’Argento al valor Militare risale al 1966, quando quell’8 febbraio, in un servizio di pattuglia a piedi nell’agro di Nuoro per la ricerca di pericolosi latitanti, affrontò in località “Sa e Manza”, da solo e allo scoperto uno di essi, responsabile di un omicidio, cadendo sotto la raffica di mitra esplosagli contro dal malvivente.

La cerimonia militare, che ricorre proprio nel giorno in cui l’Appuntato Pietrino Piu fu ferito mortalmente nel compimento del suo atto di valore, testimonierà l’intitolazione della Stazione di Budoni, paese d’origine dei familiari dell’eroe, con l’apposizione di una targa commemorativa del decorato. Com