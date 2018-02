Un uomo di 42 anni di Cagliari arrestato per furto e poi messo agli arresti domiciliari ma da qui evade quasi subito: arrestato nuovamente e trattenuto in questura.

Cagliari, 4 Feb 2018 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari e hanno arrestato Pierpaolo Ganna, 42 anni, della città, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di furto aggravato ai danni di un negozio di abbigliamento di via Romagna ed evasione.

L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 11:00 circa, quando è giunta al 113 la chiamata da parte della titolare del negozio, la quale richiedeva l’intervento della Polizia perché un uomo, dopo essere entrato nel locale commerciale, aveva iniziato a misurare dei giubbotti e dopo averne indossato uno del valore di circa 600,00 euro, approfittando della distrazione sua e delle altre commesse che erano impegnate con altri clienti, si è dileguato portando via con sé il capo.

Il Centro Operativo ha diramato immediatamente la nota alle pattuglie presenti sul territorio, insieme alla descrizione del soggetto e alla sua direzione di fuga.

Quindi gli uomini di una Volante, già in servizio nella zona, hanno subito rintracciato l’uomo corrispondente alle descrizioni, con ancora indosso il capo d’abbigliamento rubato, all’altezza dell’incrocio tra la via Lombardia e la via Liguria.

Fermato dai poliziotti, il ladro è stato dichiarato in arresto e accompagnato presso il suo domicilio, in attesa dell’udienza di convalida con rito Direttissimo previsto per domani mattina presso il Tribunale cittadino.

Nella stessa serata, nell’ambito dei consueti controlli alle persone in regime di arresti domiciliari, i poliziotti di una Volante hanno constatato l’assenza presso il suo domicilio di Ganna e perciò hanno atteso il suo rientro a casa, accertando la violazione della prescrizione. Pertanto, l’uomo è stato nuovamente dichiarato in arresto, questa volta per evasione e poi rinchiuso presso le camere di sicurezza della Questura, dove rimarrà in attesa della direttissima.