Olbia-Tempio, dichiarazione del Candidato alla Camera dei deputati nel collegio di Sassari, Silvio Lai (PD): bene aggiudicazione lavori ma ora si intervenga rapidamente

Sassari, 3 Feb 2018 – ”È una buona notizia l’aggiudicazione dei lavori per il rifacimento della strada che collega Olbia con Tempio e mi auguro che ora l’intervento possa essere eseguito il più rapidamente possibile.” Lo afferma in una nota il senatore del PD Silvio Lai.

“Nei mesi scorsi mi ero rivolto direttamente al ministro Delrio perché si mettesse fine ai disagi per gli automobilisti costretti a percorsi alternativi e più lunghi per raggiungere i due centri. La scelta di effettuare un intervento di messa in sicurezza anche in altri tratti della strada, e non solo nel punto nel quale l’alluvione aveva creato una profonda voragine, aveva portato ad un aumento dei costi ma soprattutto ad una revisione del progetto iniziale. Si era creata una situazione di stallo della quale avevo interessato il ministro sollecitando una verifica dei motivi alla base del mancato avvio dei lavori. Con l’aggiudicazione dei lavori si chiude il lungo iter burocratico e inizia ora una nuova fase, quella operativa e di esecuzione degli interventi, e si dovrà necessariamente fare tutto il possibile per cercare di recuperare un po’ del tempo perduto e dei ritardi accumulati”. Com