Macerata, sparatorie in diversi punti della città: ci sono feriti

Macerata, 3 Feb 2018 – Una serie di sparatorie sono in corso a Macerata. I colpi di pistola sono partiti da un’Alfa Romeo 147 nera, con a bordo due persone dalla pelle chiara. L’auto sta spostando per le vie della città.

Quattro i feriti segnalati, di cui uno in corso Cairoli, uno nei pressi della stazione. Spari anche in via dei Velini e via Spalato, zone toccate dalle indagini per il caso di Pamela Mastropietro.

La polizia sarebbe sulle tracce dell’auto che ha sparato per le strade di Macerata. Gli investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere delle zone interessate dalle sparatorie anche per capire la dinamica e le motivazioni del gesto.

“I feriti accertati sono di nazionalità straniera”. Lo fa sapere la Polizia di Stato con un tweet.