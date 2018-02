Capitaneria di Porto Cagliari – Attività di contrasto alla pesca illegale: sequestri nell’area marina protetta di Capo Carbonara

Cagliari, 3 Feb 2018 – Nella serata di ieri, una squadra di militari della Capitaneria di Porto di Cagliari impegnata nel contrasto alla pesca illegale, hanno sorpreso in flagranza un pescatore di frodo (C.U.) che aveva calato numerose reti non segnalate in prossimità dell’imboccatura del Porto di Villasimius, ostruendo di fatto il passaggio delle imbarcazioni in ampi tratti dello specchio acqueo e arrecando grave pregiudizio per la sicurezza della navigazione.

L’illecito assume particolare rilevanza in quanto commesso all’interno dell’’Area Marina Protetta di Capo Carbonara-Villasimius, zona di particolare tutela ambientale, faunistica e paesaggistica.

Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti, è emerso che l’unità da diporto utilizzata nell’attività, era sprovvista di assicurazione obbligatoria Rca, così come dei fanali di navigazione previsti dalla pertinente normativa di riferimento in materia di sicurezza della navigazione.

In relazione a quanto sopra il pescatore è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e poi si è proceduto al sequestro penale del natante e delle reti, nonché alla contestazione di ulteriori illeciti amministrativi per un ammontare di 6000 euro di sanzione.

Il pescato, di circa 20 kg, verrà sottoposto a valutazione sanitaria veterinaria per eventuale devoluzione in beneficienza ad associazioni no profit assistenziali.