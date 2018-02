Arrestati dai carabinieri due persone per resistenza e violenza a P.U. e altri due minorenni denunciati per gli stessi reati.

Orgosolo (Nu), 3 Feb 2018 – Il primo febbraio scorso a Orgosolo, i carabinieri della Stazione del paese sono intervenuti in Corso Repubblica in quanto vi erano quattro individui che si aggiravano per gli esercizi pubblici travisati con maschere carnevalesche. Questi sono stati intercettati all’interno di un bar ed alla richiesta degli uomini ella pattuglia dell’Arma di togliersi le maschere e farsi identificare, non hanno raccolto l’invito ma hanno cercato in tutti i modi possibili di evitare il controllo dandosi alla fuga a piedi ma sono stati subito inseguiti bloccati e accompagnati negli uffici del comando Stazione cc, con l’ausilio dei colleghi della radiomobile e Cacciatori Sardegna). Durante la fuga, l’inseguimento e l’immobilizzazione, tre di loro si sono quindi resi responsabili del reato di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Dei quattro giovani due, S. V., di 29 anni e R.S., di 23 anni, sono stati dichiarati in arresto per i reati di resistenza, violenza o minaccia Pubblico Ufficiale e gli altri due minorenni, S.F e P.M., sono stati denunciati in stato di libertà al Tribunale per i minorenni di Sassari per resistenza a P.U. inoltre un’altra persona veniva segnalata in stato di libertà per favoreggiamento personale avendo prestato assistenza ad uno dei fuggitivi.

Il giorno seguente, presso il tribunale di Nuoro il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per uno di loro l’obbligo di presentazione giornaliera alla P.G. e per l’altro l’obbligo di dimora nel comune di Orgosolo con permanenza in casa nelle ore notturne.