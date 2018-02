Regione Sardegna – Area vasta Nuoro, Giunta Sardegna approva atto aggiuntivo accordo di programma quadro.

Cagliari, 1 Feb 2018 – La Giunta ha approvato, stasera, un Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro per il Piano di Rilancio del Nuorese, sottoscritto lo scorso 3 ottobre a Nuoro. Nel documento sono previsti gli interventi per l’Area Vasta di Nuoro su cui hanno già espresso parere favorevole il Gruppo di Valutazione e la Cabina di Regia del Piano che si è riunita lunedì scorso con il coordinamento dell’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu.

La Regione conferma la disponibilità allo stanziamento di 11 milioni di euro per il sostegno dei servizi dell’Area Vasta indirizzati a cofinanziare la più ampia iniziativa per la riqualificazione delle periferie e per lo sviluppo di Nuoro finanziata dal Governo. Gli interventi, immediatamente attivati con la delibera approvata, sono la riqualificazione dell’ex Artiglieria (3 milioni e 850 mila euro) e del Mulino Gallisai (2 milioni), che si aggiungono ai 4 milioni di euro già stanziati e recuperati da economie di precedenti accordi.

La Giunta ha richiesto, inoltre, alcuni approfondimenti tecnici legati all’azione a favore della didattica e della ricerca all’interno del “Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna Centrale di Nuoro” (interventi che potranno avere comunque una dotazione residua fino a 5 milioni e 150 mila euro).

“Riteniamo che il via libera a questo importante finanziamento possa rafforzare la candidatura di Nuoro a capitale della cultura 2020 che la Giunta sostiene con grande convinzione nella consapevolezza che il raggiungimento dell’obiettivo possa dare grande lustro non solo alla città ma a tutta la Sardegna. Ricordo – dichiara Spanu – che, nell’ampio quadro del Piano di Rilancio del Nuorese, nella logica di un reale coordinamento delle iniziative finalizzate alla crescita sociale ed economica, sono stati approvati progetti di grande rilievo che promuovono e sostengono l’istruzione e la cultura per un importo di oltre 30 milioni di euro. Gli interventi programmati sulla base dell’Atto Aggiuntivo prevedono in particolare il completamento della riqualificazione dell’ex Mulino Gallisai destinato a ospitare la sede del Consorzio per gli studi universitari e la riqualificazione degli spazi e degli edifici dell’ex Artiglieria da destinare a residenze per studenti con impianti sportive e aree verdi”.

L’assessore della Cultura e della Pubblica Istruzione Giuseppe Dessena sottolinea che il via libera all’Atto Aggiuntivo “irrobustisce notevolmente la candidatura di Nuoro a capitale della Cultura. In questo modo intendiamo creare un circuito virtuoso in grado di garantire nuove prospettive a tanti giovani nuoresi che vogliono mettere a disposizione il loro talento e le loro energie per la crescita del territorio”.

La prossima riunione della Cabina di Regia del Piano di Rilancio del Nuorese, in programma il prossimo 20 febbraio, si svolgerà a Siniscola. “La Giunta e tutto il Partenariato del Piano – sottolinea l’assessore Spanu – vogliono esprimere, in questo modo, solidarietà e vicinanza al sindaco Gianluigi Farris che è stato vittima di gravi atti intimidatori. Red-com