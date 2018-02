Il prossimo 4 Marzo il Senatore Silvio Lai coraggiosamente ci riprova. Ci riprova con il Pd. Questa volta però alla Camera dei Deputati. Infatti, il Sen. Lai è candidato (senza nessun altro paracadute, quindi ci mette per intero la sua esperienza e serietà), nel collegio dell’uninominale di Sassari per la Camera.

Il dottor Silvio Lai, persona che si conosce seria, intelligente e principalmente onesta e mai sfiorato da nessuno scandalo. Che nel frangente politico attuale è quasi un caso rarissimo. Inoltre è un e Senatore che durante i suoi cinque anni, ha ben lavorato e ben rappresentato l’intera Sardegna. Uno dei pochi parlamentari sardi che veramente ha fatto qualcosa. Di altri suoi colleghi isolani, si è venuti a conoscenza della loro assenza in Sardegna solo negli ultimi giorni di legislatura perché avevano bisogno di ri-farsi conoscere in quanto per un lustro si erano eclissati. Mai fatto niente. Mai una nota sul loro operato e mai notizia di qualche iniziativa loro per migliorare la situazione nella nostra terra. Quindi se si decide di dare un voto ad un esponente politico che ha fatto bene il suo lavoro con grande sacrificio e modestia è proprio Silvio Lai.

Chi è Silvio Lai – Nato a Sassari il 20 Luglio 1966, è odontoiatra libero professionista, dirigente e giornalista. Sposato, tre figli, ha svolto attività professionale sino alla elezione come consigliere nel Consiglio Regionale della Sardegna nel 1999.

Cresciuto a Sassari, ha studiato al Conservatorio Luigi Canepa e al Liceo Ginnasio Domenico Alberto Azuni, dove ha conseguito la maturità nel giugno del 1984. Iscritto all’Università degli studi di Sassari, ha conseguito nel novembre del 1989 la Laurea in Odontoiatria nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, con la votazione di 110 e lode e la pubblicazione della tesi. Nel 1989-90 ha proseguito gli Studi a Parigi nell’Università di Paris V – Montrouge per il perfezionamento in odontoiatria pediatrica, e conseguito il dottorato di ricerca in odontostomatologia preventiva, all’Università degli Studi di Pisa e di Sassari nel 1992.

Nel febbraio 1990 ha conseguito l’abilitazione e ha svolto da subito la libera professione e collaborato all’attività di assistenza, docenza e ricerca scientifica presso l’Università di Sassari come dottorando e titolare di borse di ricerca. Dal 1996 è giornalista pubblicista, ho pubblicato in diverse riviste regionali e nazionali ed è stato direttore responsabile per cinque anni del periodico regionale delle Acli. Dal 1994 al 1999 è stato direttore e amministratore delegato di Enaip Sardegna, agenzia di servizi formativi e promozione d’impresa. Ha iniziato l’impegno associativo giovanile nell’Azione Cattolica Ragazzi della Diocesi di Sassari e poi in Gioventù Aclista, dove è stato vicesegretario nazionale dei giovani con delega alle politiche universitarie e alle attività in Europa.

Cresciuto nelle Acli, dopo una breve esperienza come vicepresidente provinciale, nel Giugno del 1992, è eletto presidente regionale delle Acli, riconfermato nel congresso regionale del 1996 sino all’aprile del 1999 al momento della firma della candidatura per il Consiglio Regionale. Dal 1992 al 1999 è stato presidente regionale del Patronato Acli e presidente di Enaip Sardegna, di cui é stato poi direttore generale e amministratore delegato, rilanciandone le attività, con il conseguimento, prima agenzia formativa sarda, della certificazione di qualità.

È stato consigliere di amministrazione di ENAIP nel triennio 1997-1999, e nel consiglio di amministrazione di Euroqualification, consorzio europeo dei principali enti formativi dell’Unione Europea per 2 anni in rappresentanza dell’Italia, attraverso ENAIP. È stato portavoce del Forum del Terzo settore in Sardegna dalla sua fondazione nel 1998 con le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale, dell’associazionismo e del volontariato sino al 2000.

Nel Giugno 1999 è stato eletto nel Consiglio Regionale della Sardegna della XII legislatura nella lista della Coalizione Autonomista, riconfermato nel giugno del 2004 nelle liste dei Democratici di Sinistra. Durante la XII legislatura è stato componente della commissione cultura, scuola e formazione, firmatario di numerose interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di legge.

Riconfermato nella XIII legislatura nelle liste dei Democratici di Sinistra, ha aderito nel gennaio 2008 alla costituzione del gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale. Nella XIII legislatura é stato componente della commissione sanità e della commissione bilancio e relatore e correlatore di numerosi provvedimenti nel campo dell’ambiente, del sociale e della sanità, delle politiche per il lavoro.

Impegnato con il movimento dei cristiano sociali, nel 2000 ha aderito alla nascita dei Democratici di Sinistra. Eletto segretario provinciale di Sassari dei Democratici di Sinistra, confermato poi nel congresso del 2002, é stato componente della segreteria regionale. Dal 2004 al 2007 é stato componente della Presidenza Nazionale dei Cristiano Sociali. Nel 2007 ha partecipato alla fondazione del Partito Democratico sostenendo la candidatura del segretario nazionale Valter Veltroni. Il 26 ottobre 2009 è stato eletto, attraverso le primarie, segretario regionale del Partito Democratico in Sardegna, con liste regionali a sostegno della candidatura a segretario nazionale di Pierluigi Bersani.

Negli anni della segreteria regionale è stato approvato il primo statuto regionale del partito, e sono state affrontate le elezioni amministrative del 2010, 2011, 2012 con l’alleanza regionale di centrosinistra, riportando importanti risultati con vittorie nelle principali città prima governate dal centrodestra. Dal 2009 è componente della Direzione e della Assemblea nazionale del Partito Democratico.

Nel 2013, candidato come capolista al Senato del Partito Democratico nelle elezioni politiche del 24-25 febbraio, è stato eletto nel collegio della Sardegna, dove la coalizione Italia bene comune ha riportato la vittoria, conseguendo il premio di maggioranza.