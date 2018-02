Ats: al via il percorso per il reclutamento di collaboratori professionali sanitari infermieri e operatori socio sanitari

Cagliari, 1 Feb 2018 – Avviato il percorso per la copertura in Ats Sardegna di cinquanta posti di collaboratore professionale sanitario infermiere (cat. D – ruolo sanitario) e dieci posti di operatore socio sanitario (cat. Bs – ruolo tecnico). I posti vacanti verranno coperti sia tramite mobilità, scorrimento delle graduatorie degli idonei Ats Sardegna e concorso, sia attraverso le procedure di stabilizzazione del personale precario previste dal decreto legislativo n. 75/2017 (decreto Madia).

Il personale sarà da destinare preventivamente alle Aree socio sanitarie locali di Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri e Carbonia.

L’operazione è il primo passo per iniziare a coprire il fabbisogno di personale sulla base delle esigenze rilevate dalle direzioni delle Aree socio sanitarie locali, utilizzando gli strumenti a disposizione in percentuale equilibrata tra accesso esterno e stabilizzazione del personale precario. Un percorso che ha l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale e che viene portato avanti a costo zero, in quanto utilizza le medesime risorse economiche già impiegate per i contratti a tempo determinato.

L’avviso di mobilità, previsto dalla delibera n. 123 del 31/01/2018, è preventivo all’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti in ambito Ats e pre concorsuali, per titoli e colloquio, in ambito regionale e interregionali, tra Aziende ed Enti del comparto Sanità e con altre amministrazioni di comparti diversi.

In caso di mancata o incompleta copertura dei posti tramite mobilità e scorrimento delle graduatorie, l’ATS Sardegna si riserva di bandire un pubblico concorso per titoli ed esami per i profili ricercati.

L’avviso di mobilità si rivolge ai dipendenti a tempo indeterminato delle Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere e Ospedaliere universitarie, di altri enti del comparto Sanità e dipendenti di amministrazioni di comparti diversi, che abbiano superato il periodo di prova e occupino un posto corrispondente a quello messo in mobilità.

L'avviso di mobilità è pubblicato per un mese e può essere scaricato dal sito di Ats Sardegna, www.atssardegna.it, alla sezione "Bandi, concorsi e selezioni".