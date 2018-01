Migranti, il candidato al Senato per Fi Ugo Cappellacci: ennesimo sbarco in Sardegna di algerini. Occorre una svolta politica.

Cagliari, 31 Gen 2018 – In una nota il candidato al Senato, Ugo Cappellacci afferma: “Gli sbarchi dall’Algeria proseguono tutto l’anno, raddoppiano e continuano a pieno ritmo”. Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, commenta l’ennesimo arrivo di migranti algerini in Sardegna. “Le politiche di questi anni – scrive l’esponente azzurro – hanno favorito un’immigrazione senza criteri e senza controlli ed un’accoglienza che è sempre meno ‘umanitaria’ e sempre più affaristica. Non si può pensare che l’unico modello di sviluppo proposto dalla Regione e dal Governo sia quello di vere e proprie ‘fabbriche dell’immigrazione’. Occorre uscire dall’ambiguità di una politica ‘sinistra’, che strizza l’occhio a questo fenomeno, che propone la cittadinanza facile con lo ius soli e che, in maniera folle, pensa di ripopolare la Sardegna con i migranti”.

“Bisogna aiutare chi ha bisogno nel suo paese perché, come sottolineava anche Papa Giovanni Paolo II, esiste un diritto a non emigrare. Serve un ‘piano Marshall’ – conclude Ugo Cappellacci – per quelle terre ed una politica dei rimpatri effettivi, non solo sulla carta. Queste scelte non saranno mai fatte da una sinistra ipocrita e favorevole all’immigrazione di massa e indiscriminata né da un movimento cinque-stelle pieno di contraddizioni. Occorre una svolta ed un Governo di centro-destra, che su questi temi ha dimostrato di avere le idee chiare e soprattutto azioni coerenti”.