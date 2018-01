Controlli antidroga nel comune di Ittiri: arrestato 49enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Alghero, 31 Gen 2018 – È finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 49enne ittirese con precedenti penali.

I militari della Stazione Carabinieri di Ittiri, a seguito di un’attività di indagine volta alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto presso l’abitazione dell’arrestato 435 grammi circa di marijuana, abilmente occultata all’interno di una borsa in una delle stanze del suo appartamento. Poi insospettiti dall’eccessivo nervosismo ostentato dall’uomo, hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare dove sono stati trovati e sequestrati 8 sacchetti di plastica per alimenti con dentro dell’altra marijuana per un peso complessivo di 415 gr circa, un cofanetto in legno contenente 16 involucri in materiale biodegradabile, sigillati a fuoco, contenenti altri 20 grammi dello stesso tipo di stupefacente, un cofanetto in legno contenente un bilancino elettronico di precisione, perfettamente funzionante e materiale vario per il confezionamento e una pistola lanciarazzi, calibro 22, completa di 6 microcariche, normalmente utilizzata nelle imbarcazioni, della quale l’arrestato dovrà giustificare la detenzione.

Quindi l’uomo è poi accompagnato presso gli uffici del Comando Stazione Carabinieri di Ittiri è stato dichiarato in arresto nella serata di martedì 30 gennaio e al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. E questa mattina l’A.G. in sede di giudizio per direttissima, concordando con l’operato dei Carabinieri, ha convalidato l’arresto dell’ittirese e disponendo l’obbligo di firma presso il Comando Stazione Carabinieri di Ittiri.

L’arresto in questione rientra nell’ambito dell’intensificazione sei servizi di prevenzione generale attuati nel Comune di Ittiri volti al contrasto dell’illegalità diffusa e alla campagna di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Analogo servizio svolto nello scorso week-end dalla locale Stazione Carabinieri in collaborazione con gli altri reparti della Compagnia Carabinieri di Alghero, si era concluso con l’accertamento di varie violazioni alle norme di condotta previste dal codice della strada e con il deferimento in stato di libertà: di un 41enne ittirese per illecita detenzione di marijuana e hashish nonché di un bilancino elettronico; di un 19enne controllato guida con un tasso alcolemico di 1,21 g/l accertato mediante apparato etilometrico in dotazione all’Arma.

L’aumento dei servizi di prevenzione ha lo scopo di rispondere alla richiesta dei cittadini di poter vivere in un ambiente sereno e tutelato. I maggiori controlli effettuati tendono a migliorare la percezione di sicurezza sociale dei cittadini mediante mirate azioni di controllo in maniera preventiva e contrasto mediante la repressione di tutti quei comportamenti antisociali causati dal mancato rispetto delle regole civili che conducono all’esecuzione di reati predatori, a comportamenti irregolari dei conducenti dovuti alla distrazione e/o all’abuso di sostanze alcoliche, alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale ottica, dall’inizio dell’anno, i Carabinieri della Stazione di Ittiri coadiuvati dalle articolazioni della Compagnia di Alghero, Nucleo Operativo e Radiomobile e le altre Stazioni CC del circondario, hanno identificato n. 545 persone e controllato n. 316 veicoli.