Agenti del Commissariato di P.S. di Quartu S.E. arrestano giovane pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Quartu Sant’Elena (Ca), 31 Gen 2018 – Personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di P.S. di Quartu Sant’Elena, questa mattina ha arrestato Roberto Melis, di 28 anni, pregiudicato, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo.

Nel corso di una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione dell’uomo, con reati specifici in materia di stupefacenti, i poliziotti hanno rinvenuto un fucile doppietta cal. 8 Flobert, con inserita una cartuccia. Inoltre dagli accertamenti effettuati è emerso che il giovane non aveva alcun titolo dell’acquisto e della detenzione dell’arma, che è stata posta sotto sequestro.

Sono stati rinvenuti altresì 45 grammi di Hashish, 6 grammi di Cocaina e 2 grammi di marijuana e un bilancino elettronico di precisione.

Sono in corso gli accertamenti sull’arma al fine di risalire all’effettiva provenienza.

Quindi Melis è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi.