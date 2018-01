Comune di Cagliari – Povertà, modifiche per l’accesso al Reddito di Inclusione

Cagliari, 30 Gen 2018 – Potranno presentare domanda per l’accesso al Rei – Reddito di Inclusione, anche i nuclei familiari nei quali sia presente almeno un lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione (come definito dall’art. 9 del D.L. 150/2015), purché in possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa.

E’ questa una delle novità introdotte nella disciplina del REI dalla legge di Bilancio 2018 che ha modificato i requisiti familiari di accesso.

Sono stati aggiornati i massimali erogabili in funzione del nucleo familiare ed è stato pubblicato il nuovo modulo di domanda.

Per i dettagli delle nuove disposizione, è possibile consultare la circolare INPS n.814 del 22.01.2018.

Il nuovo modulo di domanda è disponibile, così come tutte le ulteriori informazioni, sul sito internet del Comune di Cagliari all’interno della sezione dei contributi nell’Area Tematica “Politiche Sociali”.

Condividi su...