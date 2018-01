San Giovanni Battista, Assessore Arru a incontro organizzato da comune di Ploaghe

Ploaghe (SS), 29 Gen 2018 – “Non è stata un’operazione semplice e bisogna rendere merito a questa Giunta, al Consiglio regionale, ai commissari della ex Asl di Sassari e del San Giovanni Battista prima e ora ai vertici dell’Ats, se il passaggio dei lavoratori dall’Ipab all’azienda unica sanitaria si è finalmente realizzato”. Lo ha detto l’assessore della Sanità, Luigi Arru, intervenendo questo pomeriggio a Ploaghe all’incontro organizzato dal sindaco Carlo Sotgiu, insieme al direttore generale dell’Ats, Fulvio Moirano, al presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, a sindacalisti ed esponenti politici del territorio.

“Era indispensabile trovare una soluzione – ha detto ancora l’esponente della Giunta – per dare risposta ai pazienti, ai lavoratori, alla Comunità di Ploaghe. La soluzione l’abbiamo trovata e abbiamo superato tutti gli ostacoli, mettendoci la faccia e subendo attacchi e critiche da chi, in passato, non ha saputo andare oltre gli slogan. Possiamo festeggiare il raggiungimento di un importante risultato per tutto il sistema socio-sanitario sardo”. Red-com