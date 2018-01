Contraffazione: operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza e sequestrati quasi sei mila articoli non sicuri.

Cagliari, 29 Gen 2018 – Durante il fine settimana scorso, in un servizio coordinato tra i Carabinieri del Nas di Cagliari, del Comando Provinciale CC Cagliari e della Guardia di Finanza, sono stati effettuati controlli a diverse attività commerciali dedite alla vendita di prodotti casalinghi, abbigliamento e giocattoli, tutte situate in Cagliari.

Al termine dell’attività i militari hanno riscontrato su molti prodotti esposti in vendita la mancanza di informazioni obbligatorie e delle relative avvertenze di sicurezza in lingua italiana, elevando per ognuna di esse sanzioni amministrative di 1.032€ circa, nonché effettuato il sequestro della merce, per un totale di 5.500 articoli sequestrati del valore complessivo di 10.000 euro circa.