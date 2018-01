Giovane di San Vito arrestato dai carabinieri di Nuoro e Tortolì per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nuoro, 28 Gen 2018 – Alle ore 15.30, di ieri a Bari Sardo (Nu), lungo la S.S. 125- km 93 circa, i carabinieri del N.o.r.m. aliquota radiomobile ed i colleghi della Stazione cc di Tortolì, durante servizio coordinato di controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato Diego Lai di 38 anni, residente a San Vito (Ca), con precedenti per spaccio di stupefacenti.

Il giovane mentre si trovava alla guida di un’autovettura non ha ottemperato all’alt intimatogli dai militari e a seguito di un breve inseguimento, è stato fermato, perquisito e trovato in possesso di una sacca contenente 2 involucri del peso complessivo di circa 2,400 kg di cocaina. Poi durante la perquisizione presso l’abitazione del fermato gli uomini della compagnia cc di San Vito, hanno rinvenuto e sequestrato 2 bilancini di precisione, sei involucri in cellophane con dentro marijuana per un peso complessivo di 32,23 grammi, un pacchetto di sigarette, con all’interno un involucro di cellophane trasparente termosaldato, contenente hashish, del peso di 0,534 grammi e 22 mila euro in contanti, rinvenuti all’interno di quattro buste, presumibile provento dell’attività di spaccio.

A questo punto l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ultimate le formalità di legge in caserma è stato accompagnato e rinchiuso presso la casa circondariale di Lanusei.