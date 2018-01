Violenta esplosione a Kabul. Polizia: attacco kamikaze. Emergency: è un massacro

Kabul, 27 Gen 2018 – Una violenta esplosione ha scosso stamani Kabul. L’esplosione è stata causata da un attacco suicida, nei pressi della vecchia sede del ministero dell’Interno. L’edificio ora ospita l’Alto Consiglio di pace (Hpc) e sorge nei pressi di un ospedale e numerosi negozi.

L’attacco kamikaze ha un bilancio di 40 morti e 140 feriti. Lo ha comunicato all’Ansa il ministero della Sanità nella capitale afghana.

Emergency a Kabul immediatamente ha twittato: “È un massacro”.

I talebani dell’Emirato islamico dell’Afghanistan hanno rivendicato l’attentato. La rivendicazione è stata inviata ai media via twitter dal portavoce del movimento, Zabihullah Mujahid.

Per portare l’ingente quantitativo di esplosivo per il cruento attentato realizzato nel centro di Kabul i talebani hanno utilizzato come veicolo un’autoambulanza. Lo ha reso noto oggi il ministero dell’Interno. Il portavoce ministeriale, Nusrat Rahimi, ha indicato a ToloTv che l’autobomba è saltata in aria dopo aver superato il primo check-point.