Il Consiglio comunale di Cagliari i riunisce martedì 30 gennaio

Cagliari, 26 Gen 2017 – L’Assemblea di Palazzo Bacaredda si riunisce martedì 30 gennaio 2018, alle ore 18. In discussione il seguente ordine del giorno: Report finale di controllo strategico anno 2016, verifica sullo stato di attuazione dei programmi – Proposta della Giunta Comunale n. 147 del 10.10.2017; Proposta di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza civile n. 3189/2016 del Tribunale Civile di Cagliari nel giudizio promosso da Barrago Srl c/Comune di Cagliari e nei confronti di La Fondiaria SAI Spa e Generalitalia Spa già Assitalia Le Assicurazioni d’Italia Spa; Modifica artt. 20, 22 e 23 dello statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 3 novembre 2015 – Proposta di deliberazione a firma dei Presidenti dei Gruppi Consiliari; Modifica artt. 54, 54 bis e 56 del regolamento del consiglio comunale, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 19 marzo 2013, modificato con deliberazioni n. 40 dell’1 luglio 2014 e n. 36 del 13 aprile 2016 – Proposta di deliberazione a firma dei Presidenti dei Gruppi Consiliari; Mozione per l’attivazione di un servizio bus navetta, presentata dalla Cons. Martinez; Mozione per il miglioramento delle prestazioni del Servizio Edilizia Privata con adeguamento e riorganizzazione delle risorse umane e conseguente ottimizzazione dei servizi, presentata dalla Commissione Consiliare Permanente Personale e Affari Generali; Dibattito sull’emergenza sociale dovuta al fenomeno dell’immigrazione in Città, richiesto dai Conss. Onnis, Angius, Schirru, Mereu, Massidda, Mannino, Balletto, Ibba, Sorgia, Floris, Martinez, Lai Loredana. Sono stati invitati a partecipare il presidente della Regione Sardegna, il Prefetto di Cagliari, il Questore di Cagliari, il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza ed il Comandante della Polizia Municipale di Cagliari.

A voce della convocazione del presidente Guido Portoghese, alle 17 il sindaco e gli assessori risponderanno alle interrogazioni dei consiglieri. I lavori proseguiranno nella giornata di mercoledì 31 gennaio, alle ore 17, per lo svolgimento del dibattito sull’emergenza sociale immigrazione. Com

